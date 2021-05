Alvino sulla formazione del Napoli con il Cagliari: “Magari sarà questa?”

E’ il giornalista Carlo Alvino a ‘risolvere’ i dubbi di formazione in casa Napoli. Su twitter viene pubblicata la formazione di Napoli-Cagliari in cui ci sono Lozano e Osimhen titolare. I due attaccanti erano in ballottaggio con Politano e Mertens ma nelle ultime ore le quotazioni del messicano e del nigeriano erano date nettamente in rialzo. Alla fine dovrebbero essere proprio Osimhen e Lozano a giocare titolari con il Cagliari. Per il resto formazione confermata con Meret ancora titolare (Ospina nemmeno convocato). In difesa rientra Manolas ed a centrocampo si vede di nuovo Fabian Ruiz dal primo minuto.

Ecco la formazione del Napoli anticipata da Carlo Alvino:

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Gattuso.