Napoli-Cagliari: dove vederla in tv e streaming, le probabili formazioni

La sfida tra Napoli e Cagliari è valida per la 34a giornata del campionato di Serie A. Sia gli azzurri che i sardi hanno necessità di punti, anche se il Napoli lotta per la zona Champions ed il Cagliari per la salvezza. Sarà possibile vedere Napoli-Cagliari in diretta tv e streaming anche da mobile.

Napoli-Cagliari: canale tv e diretta streaming

Partita : Napoli-Cagliari

: Napoli-Cagliari Stadio : Diego Armando Maradona

: Diego Armando Maradona Orario : 15.00

: 15.00 Canale tv : Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport (numero 252 satellite)

: Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport (numero 252 satellite) Streaming: Sky Go; NOW.

Le probabili formazioni

Qui Napoli – Gennaro Gattuso ritrova Manolas in difesa e Fabian Ruiz a centrocampo ed i due saranno sicuramente titolari. In porta ci va Meret dato che Ospina non è ancora al meglio. I veri dubbi per il Napoli sono in attacco con Lozano e Politano in ballottaggio per un posto da titolare nella sfida Napoli-Cagliari. Nelle ultime ore il messicano ha guadagnato posizioni sull’italiano. Ballottaggio anche per il ruolo di punta centrale con Osimhen in leggero vantaggio su Mertens.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Gattuso.

Qui Cagliari – Leonardo Semplici in conferenza stampa ha ammesso che potrebbe far partire dalla panchina Joao Pedro che è in diffida, anche se il tecnico potrebbe fare pretattica. Dubbio anche per Cragno che ha recuperato dopo il coronavirus, ma non è ancora al 100%. A centrocampo torna Nainggolan dopo la squalifica e sarà titolare in Napoli-Cagliari.

CAGLIARI (3-5-2): Vicario; Ceppitelli, Godin, Carboni; Zappa, Nandez, Nainggolan, Duncan, Lykogiannis; Pavoletti, Joao Pedro. Allenatore: Semplici.

Dove si può vedere Napoli-Cagliari

Il match dello stadio Diego Armando Maradona tra Nanpoli e Cagliari sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky. La partita andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite) con telecronaca di Andrea Marinozzi e Luca Pellegrini. Il match può essere visto anche in diretta streaming da mobile, pc e tablet con Sky Go e NOW.