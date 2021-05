Corsa Champions League: la Lazio batte il Genoa e continua sperare

Seconda vittoria consecutiva della Lazio che batte il Genoa per 4-3 grazie alla doppietta di Correa ed ai gol di Luis Alberto e Immobile. Soffre nel finale la squadra di Simone Inzaghi che in totale controllo sul 4-1 (con autorete di Marusic) subisce due gol in due minuti: Scamacca all’80 e Shomurodov all’81’. Nonosotante il pressing finale, però, il Genoa non riesce a pareggiare la partita. Con la vittoria allo stadio Olimpico la Lazio si porta a 64 punti in classifica e spera ancora nella qualificazione alla prossima Champions League.