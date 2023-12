Napoli-Braga: dove vedere la sfida per gli ottavi di Champions League

Segui Napoli-Braga in diretta: Scopri dove guardare lo scontro cruciale per gli ottavi di Champions League. Streaming su Sky e Now TV.

Dopo la delusione subita contro la Juventus in campionato, il Napoli è chiamato a una sfida cruciale contro il Braga per assicurarsi un posto agli ottavi di finale della Champions League. Attualmente al secondo posto nel Gruppo C con 7 punti, gli uomini di Osimhen devono difendere il loro vantaggio di tre punti sul Braga, allenato da Artur Jorge. Il match, valido per la sesta giornata della fase a gironi, si terrà oggi alle ore 21.00 presso lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Dove vedere Napoli-Braga in diretta: Opzioni di Streaming e TV

Per tutti gli appassionati che non vogliono perdere nemmeno un istante dell’azione, ecco dove poter seguire la partita in diretta:

Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio: Il match sarà trasmesso in esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201 del telecomando Sky) e Sky Sport Calcio. Gli abbonati Sky da oltre un anno avranno la possibilità di seguire la partita in diretta streaming gratuitamente su Sky Go, accessibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. Now TV: Per coloro che non sono abbonati a Sky, ma desiderano vivere l’emozione del calcio in tempo reale, Now TV è la soluzione. Questa piattaforma internet di Sky offre la possibilità di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire la partita in diretta streaming. Infinity+: Gli abbonati Infinity+ potranno godersi l’incontro dopo una prova gratuita di sette giorni. Successivamente, potranno scegliere tra abbonamenti mensili, semestrali o annuali per continuare a seguire le emozioni del grande calcio.

Ricordiamo che la partita non sarà trasmessa in chiaro su Canale 5, quindi assicurati di avere accesso a una delle piattaforme menzionate per non perdere neanche un attimo di questa sfida fondamentale. Che tu sia un appassionato di calcio o un tifoso del Napoli, non perderti il match che deciderà le sorti del Gruppo C e l’avventura nella Champions League 2023/24.