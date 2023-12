Champions League, ecco quanto vale la qualificazione agli ottavi: i ricavi

Fabrizio Vettosi, consulente finanziario, si è soffermato sui potenziali guadagni derivanti dal passaggio del Napoli agli ottavi di Champions League.

Nel corso di un’intervista a Radio Marte, Fabrizio Vettosi, consulente finanziario nel mondo del calcio e stretto collaboratore di Aurelio De Laurentiis, ha analizzato i potenziali guadagni derivanti dal passaggio del Napoli agli Ottavi di Finale di Champions League.

Secondo Vettosi, se il Napoli dovesse superare questo turno, il club potrebbe beneficiare di circa 74 milioni di euro. Tale cifra, tuttavia, potrebbe incrementarsi ulteriormente in caso di successi successivi. Il consulente ha sottolineato che la vittoria in Supercoppa e Coppa Italia porterebbe complessivamente a un guadagno di circa 15 milioni di euro, considerando che vincere la Supercoppa comporterebbe premi tra i 5 e i 7 milioni.

“Quanto guadagnerebbe il Napoli, superando il turno di Champions League? Intorno ai settantaquattro milioni di euro complessivi. Superando gli Ottavi, ci sarebbero guadagni ulteriori. La Supercoppa e la Coppa Italia, invece? Parliamo complessivamente di circa una quindicina di milioni, considerando che vincere la Supercoppa porterebbe tra i cinque e i sette milioni”.

Parlando delle entrate generali del Napoli, Vettosi ha previsto che il bilancio sarà in linea con quello dell’anno precedente, con circa 38 milioni di ricavi dagli stadi e un aumento delle entrate dagli sponsor. Il club dovrebbe ottenere circa 80 milioni di euro legati all’immagine, portando il totale delle entrate a 130 milioni di euro per l’anno in corso. Il consulente ha sottolineato che, considerando le entrate future, si raggiungeranno cifre significative.

“Il Napoli dovrebbe fare un bilancio abbastanza simile a quello dell’anno scorso. Circa trentotto saranno i milioni di ricavi da stadio, mentre sono aumentati quelli relativi agli sponsor. Il Napoli otterrà un’ottantina di milioni di euro per questioni legate alla sua immagine. Centotrenta milioni sono in cassa quest’anno; con quelli che si aggiungeranno, arriveremo a cifre non da poco”.

Infine, Vettosi ha espresso la sua irritazione nei confronti di coloro che criticano il presidente De Laurentiis, difendendo la gestione aziendale del Napoli. Ha dichiarato: “Non sopporto la litania di chi aspetta passi falsi del Napoli per poter criticare De Laurentiis. Tutte le aziende, in Italia, sono gestite in maniera patriarcale, perché sono aziende a conduzione familiare”.