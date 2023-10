Dove Guardare le Partite di Champions League di Ottobre: Ecco Tutte le Opzioni per TV e Streaming

Scopri dove vedere le partite di Champions League 2023/24 in Italia. Da Sky a Amazon Prime Video e Mediaset, tutte le informazioni su come e dove guardare la competizione europea più prestigiosa.

La Champions League è più di un torneo; è il palcoscenico in cui le stelle del calcio brillano più intensamente. Con quattro squadre italiane – Napoli, Inter, Milan e Lazio – che lottano per il trofeo nella stagione 2023/24, l’attenzione è massima. Ma la domanda che molti si pongono è: dove posso vedere le partite in chiaro e in streaming? Se vi state ponendo questa domanda, siete nel posto giusto.

CHI TRASMETTE LA CHAMPIONS LEAGUE?

In Italia, la Champions League viene trasmessa da diverse piattaforme: Sky, Amazon Prime Video e Mediaset. Più precisamente, Sky Sport copre tutte le gare tranne la migliore partita del mercoledì, che è un’esclusiva di Amazon Prime Video. Mediaset, invece, offre la possibilità di vedere un match in chiaro ogni martedì su Canale 5.

QUALE PARTITA VIENE TRASMESSA IN TV IN CHIARO?

Per esempio, la terza giornata della fase a gironi vedrà Mediaset trasmettere su Canale 5 la sfida tra l’Union Berlino e il Napoli. La partita, prevista per martedì 24 ottobre 2023 alle ore 21:00, sarà gratuita in diretta TV.

GARE DEL MERCOLEDÌ IN TV E STREAMING

Per chi è interessato alle partite del mercoledì, Sky Sport e Amazon Prime Video sono le piattaforme di riferimento. Ad esempio, la partita tra Milan e PSG è un’esclusiva di Amazon Prime Video.

ALTRI MATCH DI RILIEVO

Feyenoord-Lazio , ore 18:45 (In TV: Sky Sport Uno, Sky Sport 252 – In streaming: NOW e Infinity+)

, ore 18:45 Sky Sport Uno, Sky Sport 252 – NOW e Infinity+) Barcellona-Shakhtar Donetsk, ore 18:45 (In TV: Sky Sport Arena, Sky Sport 253 – In streaming: NOW e Infinity+)

Sky Sport Arena, Sky Sport 253 – NOW e Infinity+) Milan-PSG, ore 21:00 (In streaming: esclusiva Prime Video )

ore 21:00 esclusiva Prime Video Newcastle-Borussia Dortmund, ore 21:00 (In TV: Sky Sport Arena, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 – In streaming: NOW e Infinity+)

Sky Sport Arena, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 – NOW e Infinity+) Celtic-Atletico Madrid, ore 21:00 (In TV: Sky Sport Max, Sky Sport 253 – In streaming: NOW, Infinity+)

Sky Sport Max, Sky Sport 253 – NOW, Infinity+) Young Boys-Manchester City, ore 21:00 (In TV: Sky Sport 254 – In streaming: NOW, Infinity+)

Sky Sport 254 – NOW, Infinity+) Lipsia-Stella Rossa, ore 21:00 (In TV: Sky Sport 255 – In streaming: NOW, Infinity+)

Sky Sport 255 – NOW, Infinity+) Anversa-Porto, ore 21:00 (In TV: Sky Sport 256 – In streaming: NOW, Infinity+)

Non perdere nessun momento della Champions League 2023/24! Verifica ora i tuoi abbonamenti a Sky, Amazon Prime Video e Mediaset per assicurarti di poter seguire tutte le emozionanti partite della stagione.

Ora che sapete dove guardare le partite di Champions League, non avete più scuse per mancare i match più emozionanti della stagione. Godetevi il calcio al massimo livello!