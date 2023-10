Corona: “Foto Shock di Allegri al Casino di Montecarlo. Scommesse sulla Serie B Mentre Giocava”

Fabrizio Corona svela una foto di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, intento a giocare al Casinò di Montecarlo. Un informatore rivela che Allegri stava scommettendo sulla Serie B.

Fabrizio Corona continua a far parlare di sé, questa volta con un’esclusiva che potrebbe avere gravi implicazioni per Massimiliano Allegri, attuale allenatore della Juventus. Sul suo sito d’informazione Dillingernews, Corona ha pubblicato un video in cui mostra una foto di Allegri mentre gioca al Casinò di Montecarlo.

Nella foto, Allegri è visto con una maschera bianca, suggerendo che l’evento si sia svolto durante il periodo del Covid-19. Ma il vero colpo di scena è fornito da un informatore di Corona in videochiamata: Allegri, mentre giocava al casinò, stava anche scommettendo sulla Serie B.

L’informatore, che Corona ha intervistato via video, ha fornito ulteriori dettagli: “Giocava tantissimo. Una volta ha vinto 30.000 euro e ha dato 3000 a una persona al suo fianco dicendo: ‘tieni, questa è la bolletta‘”. La fonte aggiunge: “Il suo amico gli ha giocato la schedina per lui e Allegri gli ha dato i 3000 euro del costo della schedina“.

Se queste informazioni dovessero essere confermate, potrebbero aprire una nuova polemica nel mondo del calcio italiano, già attraversato da scandali legati alle scommesse. Inoltre, solleverebbero interrogativi su eventuali implicazioni legali e disciplinari per Allegri.

Per ora, né Allegri né la Juventus hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito a questa notizia. Ma è certo che l’attenzione mediatica su questo caso sarà elevata, e potrebbe avere ripercussioni sul percorso della squadra in Serie A e nelle altre competizioni.

I dettagli della notizia, la sua autenticità e le eventuali conseguenze rimangono da verificare. Nel frattempo, queste rivelazioni aggiungono un altro strato di tensione e incertezza nel panorama calcistico italiano, rendendo la stagione 2023 ancora più imprevedibile.