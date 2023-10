Chirico attacca ADL: “Diffama Giuntoli per la scelta Juve. Solita sceneggiata Napoletana”

Marcello Chirico critica duramente le recenti affermazioni di Aurelio De Laurentiis su Cristiano Giuntoli, ex direttore sportivo del Napoli ora alla Juventus.

Notizie calcio Napoli – Marcello Chirico, noto giornalista sportivo, non ha peli sulla lingua quando si tratta di parlare del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e del suo comportamento verso Cristiano Giuntoli, attuale direttore sportivo della Juventus. Secondo Chirico, De Laurentiis sta cercando di sminuire l’opera di Giuntoli al Napoli, trasformando quello che era un tempo “il miglior direttore sportivo d’Italia” in un semplice zimbello.

Il motivo di questa critica severa? Chirico suggerisce che tutto ciò è dovuto alla transizione di Giuntoli alla Juventus, club che il presidente del Napoli vede come il nemico sportivo numero uno. De Laurentiis ha recentemente messo in discussione il merito di Giuntoli nella creazione della squadra di Napoli che ha conquistato la sesta Coppa Italia e partecipa regolarmente alla Champions League.

Chirico non è d’accordo con questa rappresentazione delle cose, e sottolinea come tutti i direttori sportivi dipendano dalle intuizioni e segnalazioni degli osservatori. L’abilità sta nel “dividere il grano dalla pula”, un compito in cui Giuntoli è riconosciuto come uno dei migliori. Il giornalista poi mette in evidenza che l’ambizione di Giuntoli di unirsi alla Juventus era ben nota nel mondo del calcio, e quindi difficilmente poteva essere una sorpresa per De Laurentiis.

Pensare che il presidente del Napoli fosse all’oscuro di tale ambizione, secondo Chirico, è poco credibile. “Può servire per recitare la sceneggiata napoletana del presidente tradito da vendere poi alla piazza“, afferma, “ma che non sapesse della juventinità di Giuntoli è inverosimile”.

In conclusione, Chirico critica l’atteggiamento di De Laurentiis come non consono a un presidente. L’atteggiamento potrà aver trovato favore tra la tifoseria partenopea, ma a lungo termine potrebbe contribuire a una visione distorta dell’opera di Giuntoli e del ruolo del presidente stesso all’interno del club.

Con questa vicenda, le tensioni tra Napoli e Juventus non fanno che aumentare, e il dibattito sull’operato e le intenzioni di entrambi i club promette di essere acceso per tutto l’anno.