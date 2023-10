Fenerbahce Valuta Kadioglu a 20 Milioni: Napoli pronto a Sferrare il Colpo

Il Fenerbahce ha fissato il prezzo per Ferdi Kadioglu a 20 milioni di euro. Napoli tra i club interessati al terzino turco.

CALCIOMERCATO NAPOLI – I rumori di fondo che animano il calciomercato stanno diventando sempre più consistenti, soprattutto quando si tratta di Ferdi Kadioglu, il terzino turco del Fenerbahce. Il club gialloblu turco ha deciso di aprire le porte a una possibile cessione del giocatore, fissando un prezzo che potrebbe far gola a più di una squadra europea.

Il Napoli, che da diverse sessioni di mercato aveva messo gli occhi su Kadioglu, potrebbe finalmente decidere di agire. Ma non è il solo, perché anche il Milan sembra essere entrato prepotentemente nella corsa per il terzino.

Secondo le informazioni fornite da NTV Spor, il Fenerbahce sarebbe disposto a lasciar andare Kadioglu a fine stagione per una cifra non inferiore ai 20 milioni di euro. Un costo non esorbitante per club delle dimensioni di Napoli e Milan, ma che potrebbe innescare una vera e propria asta.

Per i turchi, pare che diversi club si getteranno nella mischia una volta aperto il mercato estivo. Tra questi, il Napoli sembra essere particolarmente interessato, tanto da seguire da vicino anche İsmail Yüksek, un altro talento del Fenerbahce.

Se il Napoli decidesse di fare il grande passo per Kadioglu, ciò potrebbe significare un ulteriore innalzamento del livello qualitativo della squadra, ma anche una spesa notevole.

La prossima estate potrebbe essere decisiva per il futuro di Ferdi Kadioglu. Con il prezzo fissato e diversi club di alto livello interessati, la gara per assicurarsi le sue prestazioni promette di essere entusiasmante. Quel che è certo è che i riflettori saranno puntati su questa vicenda, che potrebbe agitare non poco le acque del prossimo calciomercato.