Napoli, Kadioglu sempre nei radar: osservatori in Turchia-Lettonia

Il Napoli continua a seguire Kadioglu del Fenerbahce e manda osservatori a visionarlo nella sfida della Turchia contro la Lettonia.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il Napoli non ha mai smesso di seguire con interesse Ferdi Kadioglu, talentuoso esterno del Fenerbahce. Il club azzurro ha mandato propri osservatori a visionare il laterale turco nella partita che la sua nazionale giocherà questa sera contro la Lettonia per le qualificazioni ad Euro 2024.

La sfida, in programma allo stadio Belediyesi di Istanbul, sarà un’ottima occasione per il Napoli per monitorare da vicino i progressi del giocatore, seguito con insistenza nelle ultime sessioni di mercato. Gli emissari azzurri inviati in Turchia riferiranno le loro impressioni direttamente al patron De Laurentiis, che non ha mai smesso di apprezzare Kadioglu.

Nonostante il contratto in scadenza nel 2026, il Napoli sta valutando la possibilità di tentare un nuovo assalto la prossima estate per regalare a Garcia un rinforzo di prospettiva e qualità sulla fascia. Kadioglu sta disputando un’ottima stagione con la maglia del Fenerbahce, di cui è un titolare inamovibile.

La sfida odierna sarà quindi molto importante per il giocatore per mettersi in mostra e convincere gli azzurri a puntare su di lui nella prossima finestra di mercato. Il Napoli osserva interessato, pronto a tornare alla carica se gli emissari inviati in Turchia-Lettonia daranno feedback positivi.