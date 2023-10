De Laurentiis Svela: “Ecco Chi Ha Scoperto Kvara, non è Giuntoli”

Il presidente del Napoli, De Laurentiis, offre nuovi dettagli sull’acquisto di Kvara e sul ruolo di Cristiano Giuntoli, ora dirigente della Juve. Una rivelazione che cambia la narrativa sul talento georgiano.

Notizie calcio Napoli. In una recente intervista al Corriere dello Sport, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha fatto delle dichiarazioni che gettano una nuova luce su alcune questioni calde che hanno tenuto banco nelle ultime settimane. In particolare, De Laurentiis ha voluto fare chiarezza sull’arrivo del georgiano Kvara al Napoli e sul ruolo dell’ex dirigente azzurro Cristiano Giuntoli, attualmente alla Juventus.

“Giuntoli era sei mesi che si era buttato in branda e mi ripeteva: ‘Mi mandi alla Juve?’. La nostra nemica calcistica numero uno. Cristiano fu intuizione mia e di Chiavelli, ha fatto cose buone e altre meno, ma non faccio il ragioniere,” ha affermato il presidente del Napoli.

Il punto più interessante delle sue dichiarazioni riguarda però il giovane talento georgiano Kvara. Secondo De Laurentiis, la scoperta del giocatore non sarebbe stata merito di Giuntoli, come si era precedentemente pensato: “Kvara è stato segnalato a mio figlio Edo, che ne ha parlato con il nostro ex diesse. Io con Meluso e Micheli mi trovo bene.”

Queste parole aggiungono un nuovo strato di complessità alla recente storia del calciomercato del Napoli e, in particolare, alla figura di Cristiano Giuntoli. L’ex dirigente azzurro, che è passato alla Juventus durante l’estate, sembra aver lasciato un’eredità ambivalente nel club partenopeo.

Le frecciate di De Laurentiis, espresse in modo così diretto, non fanno altro che alimentare le voci e le speculazioni che da tempo circolano intorno all’ambiente napoletano e, più in generale, intorno al calcio italiano.

Con queste rivelazioni, De Laurentiis getta nuova luce non solo sul passato della società, ma anche sulle dinamiche interne che potrebbero avere un impatto sul futuro del Napoli. Una cosa è certa: la prossima finestra di calciomercato sarà attentamente scrutata, e ogni mossa sarà interpretata alla luce di queste nuove informazioni.