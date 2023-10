Altafini: “Leao smettila di imitare CR7, prendi esempio da Osimhen”

L’ex leggenda del Napoli Altafini in un’intervista ha criticato Leao del Milan: deve smettere di imitare Ronaldo e puntare alla porta come Osimhen.

Notizie calcio Napoli. José Altafini, leggenda del calcio ed ex attaccante tra le altre di Napoli e Milan, in un’intervista rilasciata al QS ha criticato Rafael Leao, talento del Milan.

Secondo Altafini, Leao non deve imitare CR7 ma puntare direttamente alla porta, prendendo esempio da Victor Osimhen del Napoli: “Deve smetterla di imitare Ronaldo e prendere più spunto da Osimhen, che punta solo alla porta”.

Parole dure nei confronti del portoghese, invitato dall’ex bomber brasiliano a cambiare il suo modo di giocare e a non perdersi in fronzoli. Meglio concretizzare subito, come fa il nigeriano del Napoli.

Un consiglio per migliorare da parte di chi il calcio lo conosce bene. Starà a Leao seguirlo e modificare il suo stile di gioco per essere più incisivo.

