Napoli Rompe il Silenzio su Osimhen: Ecco la Verità sul Rinnovo Contrattuale

Il Napoli chiarisce le voci sul rinnovo del contratto di Victor Osimhen, sottolineando l’assenza di tensioni e la speranza di un dialogo costruttivo sul futuro.

Notizie calcio Napoli. L’aria sembrava tesissima in casa Napoli, soprattutto dopo la recente conferenza stampa in cui il presidente Aurelio De Laurentiis ha avuto un dialogo aperto con i giornalisti. Tuttavia, il club azzurro ha diffuso un comunicato ufficiale per fare chiarezza su un tema molto discusso: il rinnovo del contratto di Victor Osimhen.

“Nessun gelo tra giocatore e club, è totalmente fuori luogo,” sottolinea il comunicato del Napoli, che arriva dopo le parole di De Laurentiis ai giornalisti. L’intento del club è chiaramente quello di stemperare le tensioni e fornire una visione trasparente della situazione.

Il comunicato continua spiegando che, a seguito di una lunga trattativa culminata con una stretta di mano, il giocatore nigeriano ha avuto un ripensamento. Nonostante ciò, la speranza del presidente è che si tratti solo di una “pausa di riflessione“.

La situazione contrattuale di Osimhen è stata al centro dell’attenzione, con il contratto dell’attaccante che scadrà il 30 giugno 2025. Il Napoli esprime l’intenzione di affrontare la questione con “la massima serenità”, programmando un incontro con l’agente del giocatore, Roberto Calenda, nelle prossime settimane.

Il club azzurro ha voluto ribadire la sua posizione, sottolineando che le ricostruzioni forzate delle parole del presidente rispetto alla questione Osimhen sono fuorvianti. L’obiettivo è chiaro: mantenere un clima sereno e costruttivo per parlare del futuro, soprattutto in un momento in cui Osimhen è fuori dal campo per la riabilitazione.

Il Napoli ha anche mostrato la sua apertura e disponibilità a dialogare, sottolineando come la serenità sarà la chiave per affrontare le questioni contrattuali e programmare il futuro.

