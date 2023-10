E se ti dicessi che il Recupero di Osimhen è cominciato alla grande?

Victor Osimhen inizia il percorso di recupero post-infortunio, con il Napoli che monitorerà attentamente i suoi progressi nelle prossime settimane.

Notizie calcio Napoli. L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, ha ufficialmente iniziato il suo percorso di recupero dopo l’infortunio subito. Con le terapie già iniziate, il giocatore azzurro si impegna a tornare in campo il prima possibile, nonostante le previsioni indicano un periodo di assenza di circa un mese.

Dopo gli esami medici effettuati, è stato confermato che Osimhen ha subito una lesione di medio grado al bicipite femorale della coscia destra. Nonostante questa sfortunata circostanza, sia il giocatore che lo staff medico del Napoli sono ottimisti riguardo al suo recupero.

Il percorso riabilitativo di Osimhen è stato suddiviso in due fasi principali, come confermato dal club partenopeo.

La prima fase, stimata in circa 20 giorni, vedrà il giocatore sottoposto a terapie specifiche e riposo per garantire una corretta guarigione della lesione.

Successivamente, nella seconda fase, Osimhen inizierà un lavoro personalizzato in campo, mirato al graduale rinserimento nel gruppo. Quest’ultima fase è stimata in circa 10 giorni.

Il Napoli ha in programma di monitorare attentamente i progressi di Osimhen attraverso esami strumentali nelle prossime settimane. L’obiettivo è valutare il momento giusto per il suo ritorno agli allenamenti e, successivamente, in campo.

Il recupero di Osimhen è di vitale importanza per il Napoli e per l’allenatore Rudi Garcia, che spera di poter contare nuovamente sulle prestazioni dell’attaccante nigeriano per le sfide future.

Il Napoli e i suoi tifosi sono fiduciosi e attendono con ansia il ritorno di Victor Osimhen, un elemento chiave per le ambizioni della squadra in questa stagione.