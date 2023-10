Giovanni Francini: ‘Mi sento Napoletano, Napoli è un’esperienza incancellabile”

Giovanni Francini, esprime il suo amore per Napoli e racconta la sua memorabile esperienza nel club azzurro.

Notizie calcio Napoli. Giovanni Francini, l’ex difensore del Napoli, ha aperto il suo cuore riguardo l’esperienza vissuta nella città partenopea e con la maglia azzurra, durante una recente intervista rilasciata al programma “Delietta Gol” di Tv Luna. Il giocatore, che ha contribuito alla conquista di uno scudetto, una Coppa UEFA e una Supercoppa Italiana con il Napoli, ha manifestato un’affezione profonda per la città che continua a portare nel cuore.

Nel corso della chiacchierata, Francini ha ricordato con affetto i momenti indimenticabili vissuti in città e con la squadra: “Io sono toscano, ma mi sento napoletano. Nel capoluogo campano ho vissuto delle emozioni incredibili, sono stato benissimo“, ha esclamato l’ex calciatore, ribadendo la forte connessione che ancora oggi lo lega a Napoli.

Ha poi proseguito, esprimendo la bellezza di Napoli che ha colpito non solo lui, ma anche molte altre persone che hanno avuto l’opportunità di visitare la città: “Tutti quelli che sento e che non sono mai stati a Napoli, toscani e non, fanno i complimenti alla città. Tutti mi dicono che certi giudizi su Napoli sono soltanto delle dicerie. Non credevano che la città fosse così bella e anche tranquilla.”

Giovanni Francini ha anche ricordato il suo contributo storico al club, segnando la prima rete in Coppa dei Campioni nella storia del Napoli, un momento che rimane impresso nella sua memoria e nel cuore dei tifosi napoletani.

Le parole di Francini rappresentano un messaggio potente sull’identità e l’amore che lega i calciatori e i tifosi alla città di Napoli, un legame che va oltre il semplice rapporto professionale, ma che entra nel profondo del tessuto emozionale di chi ha la fortuna di vivere l’esperienza unica che la città e il club possono offrire.

