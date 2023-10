Azzi replica a Garcia: “Esiste una terza categoria di giornalisti”

Il giornalista Marco Azzi ha risposto alle parole di Garcia sui rapporti con la stampa: “Tocca spiegargli che esiste una terza categoria di giornalisti”.

Notizie calcio Napoli – Marco Azzi, giornalista de La Repubblica, ha replicato su Twitter alle dichiarazioni di Rudi Garcia, tecnico del Napoli, che in conferenza stampa ha criticato l’atteggiamento di alcuni giornalisti nei suoi confronti.

“Garcia divide i giornalisti in due categorie: tocca spiegargli che ne esiste una terza” ha scritto Azzi. Il tecnico francese aveva detto: “Non ho amici o nemici, finché lavorano nel Napoli. Ma con molti allenatori, dirigenti e giocatori ho creato rapporti speciali dopo, appena sono andati via“.

Azzi fa capire come Garcia non consideri l’esistenza di una categoria di giornalisti obiettivi e imparziali. Una polemica in un momento delicato per il Napoli, chiamato a riscattarsi sul campo del Verona per riprendere la corsa in campionato e in Champions League.