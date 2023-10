“E se ti dicessi che… Verona-Napoli è più di una Partita? Ecco Dove Vederla in Diretta e le Formazioni Probabili”

Scopri tutte le informazioni su Verona-Napoli, dalla formazione alla diretta TV e streaming. Questo è il tuo biglietto per l’anticipo della 9ª giornata di Serie A.

CALCIO NAPOLI. L’anticipo della 9ª giornata di Serie A si preannuncia ricco di emozioni: il Napoli di Rudi Garcia sfida il Verona di Marco Baroni in una partita che va oltre il semplice confronto in campo. Ma dove si potrà vedere il match? E quali sono le formazioni probabili? Continua a leggere per scoprirlo.

Il Napoli è attualmente quinto in classifica con 14 punti, mentre il Verona è più indietro, al 16° posto con 8 punti. In 30 precedenti incontri a Verona, il Napoli ha un leggero vantaggio con 12 vittorie contro le 11 dei padroni di casa.

Chi trasmette Verona-Napoli?

La partita sarà trasmessa su DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky). In alternativa, è possibile guardare la partita in streaming su DAZN.

Formazioni Probabili

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Duda, Folorunsho, Lazovic; Ngonge, Suslov; Djuric.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.

La partita potrebbe essere un banco di prova importante per Giovanni Simeone che sarà il grande ex della sfida, avendo segnato 17 goal con la maglia del Verona nella stagione 2021/22 prima del suo trasferimento al Napoli.

Un Equilibrio da Rompere

Da tenere d’occhio è anche il contrasto tra la squadra più fallosa del torneo, il Verona, e quella meno fallosa, il Napoli. Sarà interessante vedere come queste dinamiche influenzeranno il gioco.

Non perdere questo entusiasmante match! Ora sei pronto per goderti Verona-Napoli, un match che promette scintille e che potrebbe avere un impatto significativo sul rilancio del Napoli nella Serie A 2023/24.