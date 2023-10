Verona-Napoli, i convocati di Garcia: assenti Osimhen, Anguissa e Juan Jesus

Il Napoli ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida contro il Verona: out l’attaccante nigeriano, il centrocampista camerunense e il difensore brasiliano.

Notizie calcio Napoli. Il Napoli ha reso nota la lista dei convocati per la partita contro il Verona, in programma domani allo stadio Maradona. Il tecnico Rudi Garcia dovrà fare a meno di tre pedine importanti.

Assenti Victor Osimhen, ancora out per infortunio, Frank Anguissa, non al meglio della condizione, e Juan Jesus, fermato da un problema fisico dell’ultima ora.

Non ci saranno dunque il bomber nigeriano, il centrocampista camerunense e il difensore brasiliano. Il Napoli proverà comunque a battere il Verona, nonostante queste tre pesanti assenze.

Garcia potrà contare su una rosa comunque competitiva, con altri giocatori pronti a sostituire gli indisponibili. L’obiettivo è centrare i 3 punti davanti al pubblico del Maradona.

