Garcia si apre: “Critiche e Assenze, ecco il mio punto di vista prima del Verona”

L’allenatore del Napoli, Rudi Garcia, risponde alle critiche e discute gli assenti nella conferenza prima del Verona.

CALCIO NAPOLI. La tensione è palpabile, ma Rudi Garcia, il tecnico del Napoli, mostra una calma apparente. Nella conferenza stampa di pre-partita da Castel Volturno, il mister azzurro ha aperto il suo cuore, sfogando le delusioni per alcune critiche ricevute e delineando il suo piano per la sfida imminente contro il Verona.

“Io sereno e tranquillo, non sono nervoso,” esordisce Garcia, rispondendo con carattere alle domande dei giornalisti. La post-partita della Fiorentina è stata un duro colpo per lui, sentendo una mancanza di rispetto che non ha digerito. Ma, trova conforto nel supporto ricevuto dai dirigenti, dal presidente De Laurentiis e dai tifosi incrociati per strada.

Il tecnico fa autocritica sul match con la Fiorentina, ammettendo le responsabilità, ma resta deluso per come sono state gestite le critiche. “Sto iniziando a pensare se sbaglio o no,” confessa, sottolineando l’importanza di voltare pagina e concentrarsi sul Verona.

Parlando degli assenti, Garcia non nasconde l’impatto che avranno le assenze di Osimhen e Anguissa, ma esprime fiducia nei suoi giocatori. “Non mi lamento,” assicura, evidenziando come la rosa disponga di tre punte centrali valide come risorsa. Raspadori e Simeone sono pronti a coprire l’assenza di Osimhen, mentre Cajuste è pronto a sostituire Anguissa a centrocampo.

Con una nota di ottimismo, Garcia ribadisce la sua fiducia nel gruppo, sottolineando l’importanza di vincere a Verona. Questa conferenza ha mostrato un Garcia determinato, consapevole delle sfide ma pronto a guidare il Napoli verso un risultato positivo.

La sfida al Verona si prospetta cruciale, e Garcia sembra pronto a dimostrare che il Napoli sa rispondere con i fatti sul campo, nonostante le critiche e le sfide che si presentano.

