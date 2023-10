De Laurentiis irrompe in conferenza: “Smettila di scrivere falsità!”

A sorpresa, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, prende la parola durante la conferenza stampa di Rudi Garcia, esprimendo il suo disappunto per le inesattezze riportate dai media. Scopri cosa ha detto sul futuro di Osimhen e sullo stato del giornalismo.”.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. L’atmosfera si è surriscaldata quando, al termine della conferenza stampa di Rudi Garcia, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha preso inaspettatamente la parola. Il suo intervento ha messo in luce la tensione tra il club e alcuni rappresentanti dei media, con De Laurentiis che ha espresso apertamente il suo disappunto per alcune inesattezze riportate.

“Non si tratta di buoni e cattivi come a scuola, qui non ci sono né buoni né cattivi,” ha esordito De Laurentiis, ribadendo un concetto espresso poco prima dall’allenatore Garcia. La sua critica si è focalizzata sulle notizie false che, secondo lui, alcuni giornalisti hanno diffuso: “Leggere cose totalmente inventate non fa onore a nessuno.”

Il presidente del Napoli ha poi svelato di aver cercato di comprendere le ragioni di queste inesattezze, contattando direttamente alcuni giornalisti. Le risposte ricevute, tuttavia, lo hanno lasciato insoddisfatto: “Mi dicono che devono riempire le pagine, che non riescono a parlare con noi… Speravo in un cambiamento, ma questo modo di fare giornalismo lo trovo squallido,” ha detto De Laurentiis, dimostrando una chiara frustrazione.

Pochi minuti dopo il suo intervento, è stata rilasciata una nota ufficiale per chiarire le sue parole in riferimento al futuro di Victor Osimhen, ulteriore tema caldo della conferenza.

L’intervento a sorpresa di De Laurentiis ha acceso i riflettori sulla relazione tra il Napoli e la stampa, mostrando come la tensione stia crescendo in vista della sfida contro il Verona. Le parole del presidente rappresentano una chiara chiamata all’ordine nei confronti di un giornalismo più accurato e rispettoso della realtà.

Vuoi rimanere sempre aggiornato sulle ultime notizie del Napoli? Clicca qui per scoprire di più e seguire la diretta delle prossime conferenze stampa!.