Olivera lascia il campo prima del 90′, ma il Napoli respira: ecco gli aggiornamenti

Mathias Olivera esce dal campo durante il match Uruguay-Brasile, ma le prime notizie rassicurano il Napoli. Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni del terzino azzurro!

Notizie calcio Napoli. L’ultima sfida di qualificazione ai Mondiali tra Uruguay e Brasile ha visto Mathias Olivera, terzino del Napoli, lasciare il campo pochi minuti prima del fischio finale. Una situazione che ha destato un po’ di preoccupazione a Castel Volturno, ma le prime informazioni sono rassicuranti.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, nonostante l’uscita anticipata, non sembrerebbero esserci problemi fisici per Olivera. Dall’altro lato del mondo, sono arrivate telefonate rassicuranti che hanno permesso al club azzurro di tirare un sospiro di sollievo. Nonostante la distanza, il Napoli ha mantenuto un contatto stretto con il giocatore, confermando la serenità sulle sue condizioni fisiche.

Il ritorno di Olivera è atteso con ansia per valutare di persona le sue condizioni, ma per ora il Napoli è ottimista. La vittoria dell’Uruguay per 2-0 ha aggiunto una nota positiva alla giornata, con la speranza che Olivera possa tornare in campo per gli azzurri al più presto.

