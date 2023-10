Dove Vedere il Calcio in Diretta: TV e Streaming dal 5 ottobre

Scopri dove vedere tutte le partite di calcio in diretta TV e streaming. Una guida completa su DAZN, Sky, Rai, Mediaset e molto altro. Non perdere nemmeno un minuto di azione.

Il calcio è più di uno sport; è una passione che unisce milioni di tifosi in tutto il mondo. E con l’evoluzione della tecnologia, non è mai stato così facile seguire le proprie squadre del cuore. Ma dove si possono vedere tutte le partite in diretta TV e streaming? Ecco una guida completa per non perdere nemmeno un minuto di azione!

Le principali piattaforme per vedere il calcio in diretta sono:

DAZN: Un servizio in abbonamento che offre una vasta gamma di eventi sportivi, tra cui il calcio.

Sky: Con i suoi canali Sky Sport e Sky Calcio, offre una copertura completa delle principali leghe europee e internazionali.

Amazon Prime Video: Oltre a una vasta libreria di film e serie TV, offre anche la trasmissione di alcune partite selezionate.

Rai: La televisione di stato italiana trasmette alcune partite in diretta, soprattutto quelle della Nazionale italiana.

Mediaset: Offre una selezione di partite, in particolare quelle di Europa League e Champions League.

Infinity+: Una nuova entrata nel mondo dello streaming, con una crescente offerta di eventi sportivi.

Eurosport: Conosciuto per la sua copertura di vari sport, offre anche alcune partite di calcio.

Sportitalia: Focalizzato principalmente sul calcio italiano, offre una vasta gamma di partite in diretta.

Eleven Sports: Una piattaforma internazionale che trasmette vari sport, tra cui il calcio.

OneFootball: Offre streaming gratuito di alcune partite selezionate.

MOLA: Ancora una nuova piattaforma in crescita con una selezione di eventi sportivi.

TV8 e NOVE: Canali televisivi che occasionalmente trasmettono partite di calcio.

Timvision: Offre una varietà di contenuti, tra cui alcune partite di calcio.

AVVERTENZE PER LO STREAMING:

I programmi di Sky Sport e Sky Calcio sono visibili in streaming su SkyGo e relativa app, solo per abbonati.

DAZN è disponibile solo per gli abbonati al servizio.

I programmi RAI sono visibili in streaming gratuito su RaiPlay e relativa app, ma solo all’interno del territorio italiano.

Sportitalia offre streaming gratuito su Sportitalia.com.

Eurosport Player è un servizio a pagamento per vedere i programmi di Eurosport in streaming.

Eleven Sports richiede una registrazione sul loro sito per accedere allo streaming.

Le partite trasmesse da OneFootball sono visibili gratuitamente sul sito web e tramite l’app.

UEFA TV offre streaming sul canale YouTube della UEFA e sul sito ufficiale Uefa.com.

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni, quindi è sempre una buona idea controllare direttamente sul sito o sull’app della piattaforma scelta.

DOVE VEDERE IL CALCIO IN TV OGGI – GIOVEDÌ 5 OTTOBRE

00.00 Defensa y Justicia-LDU Quito (Copa Sudamericana) – MOLA

01.30 Charlotte-Toronto, Cincinnati-New York Red Bulls, Montreal Impact-Houston Dynamo, New England-Columbus Crew, Philadelphia Union-Atlanta United (MLS) – APPLE TV

02.30 Internacional-Fluminense (Copa Libertadores) – MOLA

02.30 Austin-DC United, Chicago Fire-Inter Miami, Dallas-Colorado Rapids, Nashville-Orlando City (MLS) – APPLE TV

04.30 Los Angeles FC-Minnesota United, Seattle Sounders-LA Galaxy, Whitecaps-St. Louis City (MLS) – APPLE TV

16.30 Astana-Viktoria Plzen (Conference League) – SKY SPORT CALCIO

18.45 Zona Europa – DAZN

18.45 Diretta Gol Europa – SKY SPORT (canale 251)

18.45 Sporting-Atalanta (Europa League) – DAZN, SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 252)

18.45 Marsiglia-Brighton (Europa League) – DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 253)

18.45 Friburgo-West Ham (Europa League) – DAZN e SKY SPORT (canale 254)

18.45 TSC-Olympiacos (Europa League) – DAZN

18.45 AEK Atene-Ajax (Europa League) – DAZN

18.45 Rakow-Sturm Graz (Europa League) – DAZN

18.45 Sparta Praga-Ajax (Europa League) – DAZN

18.45 Aris Limassol-Rangers (Europa League) – DAZN

18.45 KI-Lille (Conference League) – DAZN

21.00 Zona Europa – DAZN

21.00 Diretta Gol Europa – SKY SPORT (canale 251)

21.00 Roma-Servette (Europa League) – DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 252)

21.00 Fiorentina-Ferencvaros (Conference League) – TV8, DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 253)

21.00 Liverpool-Union SG (Europa League) – DAZN e SKY SPORT (canale 254)

21.00 Hacken-Qarabag (Europa League) – DAZN

21.00 Molde-Leverkusen (Europa League) – DAZN

21.00 Villarreal-Rennes (Europa League) – DAZN

21.00 Maccabi Haifa-Panathinaikos (Europa League) – DAZN

21.00 Slavia Praga-Sheriff (Europa League) – DAZN

21.00 Tolosa-LASK (Europa League) – DAZN

VENERDÌ 6 OTTOBRE

02.30 Palmeiras-Boca Juniors (Copa Libertadores) – MOLA

17.00 Al Nassr-Al Abha (Saudi Pro League) – SPORTITALIA

18.30 Empoli-Udinese (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

20.00 Al Ittihad-Al Ahli (Saudi Pro League) – LA7D

20.30 Brescia-Feralpisalò (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 252)

20.45 Lecce-Sassuolo (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

20.45 Mantova-Alessandria (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

21.00 Athletic-Almeria (Liga) – DAZN

21.00 Birmingham City-West Bromwich Albion (Championship) – DAZN

SABATO 7 OTTOBRE

11.00 Frosinone-Fiorentina (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

11.00 Sassuolo-Roma (Campionato Primavera) – SOLOCALCIO

12.00 Sampdoria-Como (Serie A femminile) – DAZN

13.00 Sampdoria-Inter (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

13.30 Luton-Tottenham (Premier League) – SKY SPORT MAX

14.00 Zona Gol Serie B – DAZN

14.00 Diretta Gol Serie B – SKY SPORT CALCIO

14.00 Modena-Palermo (Serie B) – DAZN e SKY SPORT

14.00 Reggiana-Bari (Serie B) – DAZN e SKY SPORT

14.00 Sudtirol-Catanzaro (Serie B) – DAZN e SKY SPORT

14.00 Cosenza-Lecco (Serie B) – DAZN e SKY SPORT

14.00 Cadice-Girona (Liga) – DAZN

15.00 Inter-Bologna (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

15.00 Monza-Cagliari (Campionato Primavera) – SOLOCALCIO

15.00 Verona-Empoli (Campionato Primavera) – SILIVE

15.00 Pomigliano-Roma (Serie A femminile) – DAZN

16.00 Manchester United-Brentford (Premier League) – SKY SPORT ARENA

16.15 Diretta Gol Serie B – SKY SPORT CALCIO

16.15 Ascoli-Sampdoria (Serie B) – DAZN e SKY SPORT

16.15 Venezia-Parma (Serie B) – DAZN e SKY SPORT

16.15 Cittadella-Ternana (Serie B) – DAZN e SKY SPORT

16.15 Real Madrid-Osasuna (Liga) – DAZN

16.15 Legnago-Giana Erminio (Serie C) – SKY SPORT

16.15 Pro Sesto-Novara (Serie C) – SKY SPORT

16.15 Renate-Triestina (Serie C) – SKY SPORT

17.00 Al Akhdoud-Al Hilal (Saudi Pro League) – SOLOCALCIO

18.00 Juventus-Torino (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

18.30 Crystal Palace-Nottingham Forest (Premier League) – SKY SPORT CALCIO

18.30 Maiorca-Valencia (Liga) – DAZN

18.30 Arzignano-Virtus Verona (Serie C) – SKY SPORT

18.30 Atalanta U23-Albinoleffe (Serie C) – SKY SPORT

18.30 Padova-Pro Patria (Serie C) – SKY SPORT

18.30 Trento-Lumezzane (Serie C) – SKY SPORT

19.00 Milan-Juventus (Serie A femminile) – DAZN

20.45 Genoa-Milan (Serie A) – DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251)

21.00 Siviglia-Rayo Vallecano (Liga) – DAZN

21.00 Reims-Monaco (Ligue 1) – SKY SPORT MAX

21.00 Vitesse-Excelsior (Eredivisie) – MOLA

21.00 San Lorenzo-Newell’s Old Boys (Campionato argentino) – SOLOCALCIO, MOLA e ONEFOOTBALL

21.30 Estoril-Benfica (Campionato portoghese) – DAZN

23.30 Vasco da Gama-San Paolo (Brasileirão) – SOLOCALCIO, MOLA e ONEFOOTBALL

DOMENICA 8 OTTOBRE

01.30 Atlanta United-Columbus Crew, DC United-New York City, Inter Miami-Cincinnati, Montreal Impact-Portland Timbers, New York Red Bulls-Toronto, Orlando City-New England, Philadelphia Union-Nashville (MLS) – APPLE TV

02.00 Corinthians-Flamengo (Brasileirão) – SPORTITALIA e ONEFOOTBALL

02.30 Austin-Los Angeles FC, Chicago Fire-Charlotte, Dallas-San José Earthquakes, Houston Dynamo-Colorado Rapids, Minnesota United-LA Galaxy (MLS) – APPLE TV

03.30 Real Salt Lake-Sporting KC (MLS) – APPLE TV

04.30 Seattle Sounders-Whitecaps (MLS) – APPLE TV

11.00 Milan-Atalanta (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

12.15 Zwolle-Feyenoord (Eredivisie) – MOLA

12.30 Monza-Salernitana (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

13.00 Lazio-Juventus (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

14.00 Villarreal-Las Palmas (Liga) – DAZN

14.00 Torres-Lucchese (Serie C) – SKY SPORT

14.00 Entella-Olbia (Serie C) – SKY SPORT

14.00 Sorrento-Messina (Serie C) – SKY SPORT

14.00 Monterosi-Casertana (Serie C) – SKY SPORT

14.30 Ajax-AZ (Eredivisie) – MOLA

15.00 Zona Serie A – DAZN

15.00 Lazio-Atalanta (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

15.00 Frosinone-Verona (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN 2 (canale 215 Sky)

15.00 Brighton-Liverpool (Premier League) – SKY SPORT MAX

15.00 Torino-Lecce (Campionato Primavera) – SOLOCALCIO

15.00 Bologna-Genoa (Campionato Primavera) – SILIVE

16.15 Spezia-Pisa (Serie B) – DAZN e SKY SPORT CALCIO

16.15 Como-Cremonese (Serie B) – DAZN e SKY SPORT

16.15 Atletico Madrid-Real Sociedad (Liga) – DAZN

16.15 Catania-Latina (Serie C) – SKY SPORT

16.15 Crotone-Picerno (Serie C) – SKY SPORT

16.45 Sparta-PSV (Eredivisie) – MOLA

17.30 Arsenal-Manchester City (Premier League) – SKY SPORT MAX

18.00 Cagliari-Roma (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

18.30 Celta-Getafe (Liga) – DAZN

18.30 Alaves-Betis (Liga) – DAZN

18.30 SPAL-Pescara (Serie C) – SKY SPORT CALCIO

18.30 Pineto-Pontedera (Serie C) – SKY SPORT

18.30 Brindisi-Juve Stabia (Serie C) – SKY SPORT

18.30 Giugliano-Taranto (Serie C) – SKY SPORT

18.30 Turris-Virtus Francavilla (Serie C) – SKY SPORT

19.00 Porto-Portimonense (Campionato portoghese) – DAZN

20.45 Napoli-Fiorentina (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

20.45 Rennes-PSG (Ligue 1) – SKY SPORT MAX

20.45 Fiorenzuola-Pergolettese (Serie C) – SKY SPORT

20.45 Ancona-Vis Pesaro (Serie C) – SKY SPORT

20.45 Rimini-Recanatese (Serie C) – SKY SPORT

20.45 Sestri Levante-Juventus Next Gen (Serie C) – SKY SPORT CALCIO

20.45 Audace Cerignola-Benevento (Serie C) – SKY SPORT

20.45 Monopoli-Foggia (Serie C) – SKY SPORT

21.00 Granada-Barcellona (Liga) – DAZN

21.00 Internacional-Gremio (Brasileirão) – MOLA e ONEFOOTBALL

21.00 Palmeiras-Santos (Brasileirão) – MOLA e ONEFOOTBALL

21.00 Fluminense-Botafogo (Brasileirão) – SILIVE, MOLA e ONEFOOTBALL

21.30 Sporting-Arouca (Campionato portoghese) – DAZN

21.45 River Plate-Talleres (Campionato argentino) – SOLOCALCIO, MOLA e ONEFOOTBALL

23.30 Athletico Paranaense-Bragantino (Brasileirão) – SILIVE

23.45 Racing-Platense (Campionato argentino) – SOLOCALCIO, MOLA e ONEFOOTBALL

In conclusione, con così tante opzioni disponibili, non c’è motivo di perdere nemmeno un minuto delle tue partite preferite. Che tu sia un tifoso accanito o un semplice appassionato, c’è una soluzione di streaming o TV adatta a te!