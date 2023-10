Gaetano scatenato al Felicissimo Show di Pio e Amedeo a Napoli

Il centrocampista del Napoli Gianluca Gaetano tra il pubblico allo spettacolo di Pio e Amedeo al Teatro Augusteo di Napoli.

CALCIO NAPOLI. Serata di divertimento per il centrocampista del Napoli Gianluca Gaetano, che ieri sera è stato tra il pubblico dello show di Pio e Amedeo al Teatro Augusteo di Napoli.

Il duo comico pugliese sta portando in scena il nuovo spettacolo “Felicissimo Show” in giro per l’Italia. Tre le date previste a Napoli, la prima delle quali ieri.

Tra gli spettatori anche il giovane talento azzurro Gaetano, che sui social ha condiviso una foto insieme a Pio e Amedeo: “Felicissimo show. Grazie della bella serata che ci avete fatto trascorrere” ha scritto il calciatore.

Una serata di divertimento e spensieratezza per Gaetano, che si è molto goduto lo show dei due comici concittadini nella sua Napoli. Un siparietto che testimonia anche il grande affetto dei napoletani per Pio e Amedeo.