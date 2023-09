Rivoluzione nel Calcio Italiano: DAZN e FIGC Lanciano l’Audio VAR da Questo Weekend

DAZN e FIGC annunciano una partnership storica per portare l’audio VAR in diretta nelle trasmissioni della Serie A.

Serie A Ultime notizie – Con una mossa che potrebbe cambiare per sempre il modo in cui guardiamo il calcio, DAZN e la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) hanno annunciato una partnership storica. A partire da questa domenica 24 settembre, l’audio VAR sarà disponibile in diretta su DAZN durante le partite della Serie A.

Un Passo Avanti per il Calcio Italiano

Il primo passo di questa innovazione sarà visibile nel posticipo di Torino – Roma, dove l’arbitro Gianluca Rocchi interverrà in diretta durante il programma Sunday Night Square. Questo nuovo format, chiamato OPEN VAR, prevede un ospite dell’Associazione Italiana Arbitri (AIA) ogni settimana per commentare e approfondire i principali episodi della stagione calcistica.

Trasparenza e Informazione

L’obiettivo di questa partnership, come sottolineato dal presidente della FIGC Gabriele Gravina e dal presidente dell’AIA Carlo Pacifici, è di aumentare la trasparenza e la comprensione delle decisioni arbitrali. “Lo spazio FIGC-AIA all’interno della programmazione di DAZN non è una moviola, ma l’occasione per capire, in totale trasparenza, come nascono le scelte dei direttori di gara,” ha dichiarato Gravina.

Un’Esperienza Interattiva per i Tifosi

Non solo, ma la nuova funzione FAN Zone di DAZN permetterà ai tifosi di commentare live gli episodi, partecipando a domande e sondaggi. “Siamo entusiasti di essere i primi, nella storia del calcio italiano, e non solo, a mostrare in esclusiva sulla nostra app le decisioni del VAR,” ha commentato Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia.

Cosa Aspettarsi in Futuro

OPEN VAR sarà un appuntamento fisso alla fine della giornata calcistica di Serie A TIM, iniziando con Sunday Night Square e proseguendo con Supertele – Leggero come un Pallone, condotto da Pierluigi Pardo.