Napoli Braga, gli azzurri passano se… ecco tutte le combinazioni

Napoli Braga: scontro per gli ottavi di Champions League. Scopri le possibili combinazioni che permetterebbero al Napoli di qualificarsi.

Il Napoli si prepara per la sfida con il Braga, determinante per il passaggio agli ottavi di finale della Champions League. L’attesa è palpabile, e ogni scenario è possibile. La Gazzetta dello Sport ha presentato un’analisi dettagliata delle varie combinazioni che potrebbero plasmare il destino dei Partenopei nel contesto della fase a gironi.

La squadra di Walter Mazzarri ha il destino in mano, ma il cammino non è privo di insidie. Dopo la vittoria in Portogallo con un solido 2-1, il Napoli ha il vantaggio in termini di differenza reti. Una vittoria contro il Braga garantirebbe il passaggio agli ottavi, sebbene il Real Madrid detenga una posizione incolmabile in vetta.

Ma il Napoli può permettersi anche un pareggio o una sconfitta di misura, mantenendo la speranza di avanzare. Con un pareggio, il Napoli confermerebbe la superiorità nella differenza reti, consolidando la posizione dietro al Real Madrid. Una sconfitta con un solo gol di scarto, considerando il 2-1 all’andata, sarebbe sufficiente per garantire il passaggio agli ottavi.

Tuttavia, il Braga non è da sottovalutare. In caso di sconfitta per il Napoli con due o più gol di scarto, la strada agli ottavi si chiuderebbe bruscamente. In questo scenario, la retrocessione in Europa League sarebbe inevitabile, un destino che i Partenopei vogliono a tutti i costi evitare.