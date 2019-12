Napoli-Bologna formazioni ufficiali. Ancelotti lancia la coppia Lozano-Llorente, ritorna Insigne, novità in difesa

Ancelotti e Mihajlovic hanno scelto le formazioni ufficiali di Napoli- Bologna. Gli azzurri lanciano la coppia Llorente-Lozano con Insigne a sinistra. Ancora panchina per Callejon e Mertens.

Nel Bologna l’ex Dzemaili tra le linee e Denswil terzino sinistro.

NAPOLI-BOLOGNA FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-4-2): Ospina, Maksimovic, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo; Fabian Ruiz, Zielinski, Elmas, Insigne; Lozano, Llorente. All. Ancelotti.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Medel, Poli; Orsolini, Dzemaili, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic.

DOVE VEDERE NAPOLI-BOLOGNA IN TV E STREAMING

Napoli-Bologna si disputerà il pomeriggio di domenica 1 dicembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio San Paolo di Napoli. Il fischio d’inizio della gara, che sarà diretta dal signor Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli, è previsto per le ore 18.00. Sarà il 121° confronto fra le due formazioni nel campionato di Serie A.

La sfida Napoli-Bologna sarà trasmessa in esclusiva in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del digitale terrestre). La telecronaca della partita sarà curata da Maurizio Compagnoni, che sarà coadiuvato da Luca Marchegiani al commento tecnico.

Dopo il fischio finale tifosi e appassionati potranno vedere gli highlights e seguire le interviste ai protagonisti in campo e ai due allenatori nel corso del programma ‘Sky Calcio Show’, condotto in studio da Alessandro Bonan.

Gli abbonati Sky, mediante Sky Go, potranno seguire Napoli-Bologna anche in diretta streaming sia sui loro dispositivi mobili come tablet e smartphone, sia sul proprio pc o notebook. Nel primo caso bisognerà scaricare l’apposita app per sistemi iOS e Android, nel secondo basterà collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

L’alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che, acquistando uno dei pacchetti proposti, consente di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare.