Napoli in fila per i talenti dell’Empoli: la risposta di Corsi a De Laurentiis

Il Napoli monitora Baldanzi, Vicario e Parisi, talenti dell’Empoli che da sempre ha una fucina di giovani giocatori molto importante.

Tra il Napoli e l’Empoli c’è grande intesa ed i presidente De Laurentiis e Corsi si stimano molto. In passato sono stati fatti altri affari, come quello di Di Lorenzo, ad esempio. Uno dei nomi che piace di più a Giuntoli è Baldanzi, 19enne trequartista che sta facendo ottime cose in questa stagione con la maglia dell’Empoli. Il giocatore ha fatto un’ottima impressione anche durante la sfida con il Napoli.

Napoli su Vicario, Parisi e Baldanzi dell’Empoli

Lo scouting partenopeo è sempre molto attento al mercato dei giovani talenti e si è messo a visionare da vicino questi tre calciatori. Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport sull’interesse del Napoli per Vicario, Baldanzi e Parisi: “sono i nomi caldi del mercato in uscita per l’Empoli. Ma il presidente Corsi è già stato chiaro, dei big a gennaio non partirà nessuno, c’è una salvezza da centrare e difficilmente si assisterà, come un anno fa a una partenza eccellente come quella di Ricci al Torino 11 mesi fa. Vicario e Parisi appena reduci dalla convocazione in Nazionale finiranno la stagione con Zanetti da assoluti protagonisti. Vicario sembra destinato alla Juventus che a gennaio intende anticipare la concorrenza bloccando il portiere. Parisi, invece, potrebbe avere una chance anche alla Fiorentina se i rapporti tra i due club tornassero sereni“.

Ma per quanto riguarda i nomi in entrata per il Napoli si fa sempre più insistente la voce che porta a Samardzic dell’Udinese. Anche se durante la pausa estiva i veri botti saranno fatti per i rinnovi di contratto. Spicca quello di Lobotka, praticamente già pronto. Mentre c’è da ‘convincere’ Luciano Spalletti.