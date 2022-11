Ferrara non ci sta: “Sta girando una bugia sul Napoli. La verità è ben diversa”

Ciro Ferrara parla del Napoli e della corsa scudetto, l’ex difensore risponde anche ad alcune insinuazioni fatte sulla piazza partenopea.

Il Napoli è arrivato alla sosta da primatista in Champions e in serie A, ma da più parti arrivano “strane critiche” sono in molti quelli che credono in un calo degli azzurri dopo la sosta e a un recupero di Juve, Inter e Milan. Poi ci sono quelli come Arrigo sacchi che puntano il dito sulla piazz partenopea, rea a loro dire di non essere abituata a vincere.

A rispondere a queste critiche ci ha pensato Ciro Ferrara, l’ex difensore del Napoli ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli ha smontato tutte le tesi contro gli azzurri.

Ferrara: “Della sosta si devono preoccupare le inseguitrici ”

“La sosta fermerà il Napoli? è una bugia. Il percorso del Napoli è totalmente positivo, ma bisogna stare allerta perché per vincere lo scudetto bisogna essere cinici anche nei momenti più difficili.

Le preoccupazioni sulla sosta non devono averle gli uomini di Spalletti, ma chi gli sta dietro, il Milan, la Juve e le altre. Il Napoli ha iniziato alla grande quest’anno e ho detto fin troppo perché sono scaramantico”.

Napoli non abituato a vincere? Il Napoli sono anni che si trova ad alti livelli e questo gli va riconosciuto”.

Ferrara: “Capitano nella tua città grande responsabilità”

Ferrara ha poi aggiunto “Essere capitani è sempre una responsabilità, a maggior ragione se lo fai per la squadra della tua città. Ci vuole carisma per indossare la fascia, perché i tuoi concittadini ti chiedono sempre qualcosa in più. Inoltre è una responsabilità a livello di leadership per tutto il gruppo”.