Napoli-Apollon Limassol, ultima amichevole: dove vederla in streaming

Tutte le informazioni su dove vedere in streaming l’ultima amichevole precampionato del Napoli contro l’Apollon Limassol.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il Napoli di Rudi Garcia saluta il precampionato con l’ultima amichevole contro l’Apollon Limassol, squadra cipriota dove milita Mathieu Valbuena. L’appuntamento è fissato per oggi allo Stadio Patini di Castel di Sangro, con fischio d’inizio alle ore 20:30.

Si tratta dell’ultimo test per gli azzurri prima dell’esordio in campionato, previsto per il 19 agosto in trasferta contro il Frosinone. Stesso discorso per l’Apollon Limassol, che inizierà la stagione il 19 agosto nella massima serie cipriota.

Rudi Garcia ha l’occasione di provare il nuovo acquisto Jens Cajuste e valutare le condizioni della caviglia di Osimhen, reduce da un colpo subito in allenamento. Anguissa prosegue tra terapie e palestra.

Si chiude così il precampionato azzurro, con l’ultimo test probante prima di tornare a fare sul serio in campionato tra poco più di una settimana.

NAPOLI-APOLLON IN DIRETTA STREAMING

Il match amichevole non sarà trasmesso in diretta streaming su nessuna piattaforma. L’unico modo per vederlo è acquistarlo in pay-per-view su Sky e seguire la partita tramite l’app Sky Go.

Partita: Napoli-Apollon Limassol

Data: 11 agosto 2023

Orario: 18:30

Canali TV: Sky Sport (251)

Streaming: Sky Go

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-APOLLON LIMASSOL

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Rrahmani, Olivera; Lobotka, Elmas; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia; Simeone. All. Rudi Garcia

Napoli-Apollon si gioca venerdì 11 agosto allo Stadio Maradona di Napoli.

La sfida tra Napoli e Apollon Limassol sarà trasmessa su Sky al canale 251 in Pay per View: non facendo parte dei pacchetti Sky Calcio e Sky Sport, la singola gara sarà acquistabile e visibile al prezzo di 9.99 euro.