Napoli, ad Antalya spunta una sorpresa per i calciatori azzurri

Giovedì 1 dicembre il Napoli partirà per Antalya, in Turchia gli azzurri troveranno una bella sorpresa: Marek Hamsik.



Il Napoli ha ripreso la preparazione, all’SSC Napoli Konami Training Center. Giovedì 1 dicembre gli azzurri partiranno per Antalya, in Turchia, dove parteciperanno al Winter Football Series by Regnum.

Durante la partecipazione all’evento, il Napoli sosterrà le sessioni di allenamento all’interno della struttura che ospiterà gli azzurri e disputerà due incontri amichevoli: contro l’Antalya il 7 dicembre all’Antalya Arena (ora locale 20.45) e contro il Crystal Palace l’11 dicembre al Regnum Carya (ora locale 18)”.

Hamsik aspetta il Napoli ad Antalya

In attesa che in Turchia ci arrivino Spalletti e i suoi, un ex azzurro ha già fatto gli onori di casa: a Antalya, infatti, ieri è arrivato il Trabzonspor campione di Turchia in carica con Marek Hamsik, l’ex capitano del Napoli che milita nella squadra turca da due stagioni. Il Trabzonspor farà ritiro invernale a Antalya proprio come il Napoli, lo slovacco incontrerà gli ex compagni di squadra, saranno insieme fino al 9 dicembre prossimo, ma non ci sarà alcuna amichevole tra i due club.