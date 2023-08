Morto Idris Sanneh: Addio al Volto Noto di ‘Quelli che il calcio’

Lutto nel mondo del calcio: è scomparso Idris Sanneh, famoso giornalista e tifoso della Juventus. Sanneh era noto come volto di ‘Quelli che il calcio’ e viveva a Bedizzole, Brescia. Leggi tutti i dettagli della sua vita e carriera.

Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Edrissa Sanneh, meglio conosciuto come Idris, famoso giornalista e grande tifoso della Juventus. Il volto noto della storica trasmissione televisiva ‘Quelli che il calcio‘ è deceduto in ospedale a Brescia, dove era ricoverato da alcune settimane.

Morto Idris, il Grande Tifoso della Juve

Originario del Gambia, Idris Sanneh aveva 72 anni e viveva a Bedizzole, in provincia di Brescia. Era una figura amatissima non solo dai tifosi della Juve ma da tutti gli appassionati di calcio grazie alla sua partecipazione a ‘Quelli che il calcio’, dove spesso condivideva il suo amore per lo sport con umorismo e passione.

Ricoverato a Brescia

La notizia della sua scomparsa è stata un duro colpo per i suoi numerosi fan e colleghi. Era ricoverato da alcune settimane in ospedale a Brescia, ma i dettagli sulla sua malattia non sono stati resi pubblici.

Tributi e Ricordi

Molti colleghi e personaggi noti del mondo del calcio hanno espresso il loro cordoglio, ricordando Idris per la sua genuinità, il suo amore per il calcio e la sua calorosa personalità. La Juventus, in particolare, ha rilasciato una dichiarazione in suo onore, celebrando il suo ruolo di tifoso appassionato e il suo contributo al mondo dello sport.