Milik sempre più lontano da Napoli, problemi ‘contabili’ per Lozano

Il calciomercato del Napoli vede le questioni legate a Milik e Lozano ancora in sospesa. Il polacco è tentato dalla Juventus, il messicano è un rebus.

Arek Milik è sempre più lontano da Napoli. La questione oramai è chiaro, il calciatore vorrebbe avere una garanzia di continuità ma con il rinnovo di Mertens non sarà facile riuscire a giocare sempre da titolare. Ecco perché il polacco si sta guardando seriamente intorno. La Juventus e Sarri sono tentazioni molto forti. Il contratto di Milik scade nel 2021 ed il Napoli vuole rinnovare o vendere entro fine stagione. Per il rinnovo del contratto di Milik la SSCN ha messo sul piatto un sostanzioso aumento di ingaggio ed un prolungamento fino al 2024, ma De Laurentiis vuole inserire anche una clausola da 100 milioni di euro. Secondo quanto riferisce Tuttosport gli agenti del calciatore, invece, vorrebbero ridurla fino a 50 milioni. Al momento le parti sono ancora molto distanti.

Napoli: questione Lozano

C’è un altro problema da risolvere in casa Napoli ed è quello legato ad Hirving Lozano. Il calciatore più pagato nella storia della società non ha reso come ci si attendeva. Quasi cinquanta milioni di euro investiti ed un ambientamento che fino ad ora non si è concretizzato. Il messicano ha reso poco e con Gattuso ha anche giocato molto poco. La speranza è di poter recuperare, anche perché al momento del suo arrivo il calciatore era in difficoltà anche con la lingua.

Il Napoli comunque con Lozano deve fare anche qualche pensiero di tipo contabile. Secondo quanto scrive Tuttosport il calciatore percepisce 4 milioni netti a stagione. Su questo stipendio la società non paga il 100% di tasse, ma il 20%, ma questo a condizione che il calciatore resti almeno due anni a Napoli. Qualora Lozano dovesse essere ceduto, allora il Napoli dovrà restituire il restante 80% di tasse non pagate. Dunque in una trattativa per la cessione, bisognerà tenere conto anche di questo aspetto economico.