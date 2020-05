Serie A: il nuovo calendario del Napoli, al via con la Coppa Italia

Riparte la Serie A, ecco il nuovo calendario del Napoli con tutte le gare della SSCN. Al via con la Coppa Italia il 14 giugno.

L’emergenza Covid non è ancora terminata, ma il calcio così come le altre industrie del paese si rimette in moto. La Serie A riparte ed il nuovo calendario del Napoli prende il via il 14 giugno con la sfida all’Inter in Coppa Italia. Gli azzurri giocheranno la semifinale di ritorno a Napoli, dopo aver finto per 1-0 la sfida dell’andata a Milano. Proprio questo match è stato molto contestato dalla società nerazzurra che minaccia di scendere in campo con la Primavera visto l’accavallamento di impegni che avrebbe l’Inter alla ripresa delle partite. Forse non si riesce a capire che questa è una situazione di emergenza e che difficilmente si riesce ad accontentare tutti. Per ora la data del 14 giugno è confermata, salvo clamorosi ribaltoni.

Serie A: nuovo calendario del Napoli ecco tutte le date

Il Napoli è ancora in corsa su tutti i fronti. In campionato vuole tentare la scalata Champions, mentre in Coppa Italia ha l’obiettivo di raggiungere la finale da giocare con Milan o Juventus. In Champions la sfida è molto ardua, dato che gli azzurri dovranno giocare la gara degli ottavi di ritorno contro il Barcellona dopo aver pareggiato per 1-1 quella d’andata al San Paolo. Sarà un vero tour de force quello che dovrà affrontare il Napoli, ma tutte le squadre di Serie A, costrette a terminare tutte le competizioni in tempi brevi.

Ecco il nuovo calendario del Napoli con tutte le date, dalla Serie A alla Champions:

14 giugno Napoli-Inter (semfinale di Coppa Italia)

23/24 giugno Verona-Napoli

27/28 giugno Napoli-Spal

30 giugno/1 luglio Atalanta-Napoli

4/5 luglio Napoli-Roma

7/8 luglio Genoa-Napoli

11/12 luglio Napoli-Milan

14/15 luglio Bologna-Napoli

18/19 luglio Napoli-Udinese

21-22 luglio Parma-Napoli

25/26 luglio Napoli-Sassuolo

28/29 luglio Inter-Napoli

1/2 agosto Napoli-Lazio

7/8 agosto Barcellona-Napoli (ritorno ottavi Champions League).