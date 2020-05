Barcellona-Napoli si potrebbe giocare in campo neutro è quanto filtra oggi dall’edizione di Repubblica che cita indiscrezioni provenienti dall’Uefa.

Riparte il campionato di Serie A, ripartiranno anche le competizioni europee. Il Napoli è impegnato in Champions League dove deve giocare la gara di ritorno con il Barcellona. Gli azzurri hanno pareggiato quella d’andata al San Paolo con gol di Mertens e Griezmann ma al ritorno potrebbero giocare in campo neutro e non in Spagna.

Secondo quanto scrive Repubblica la sfida con il Barcellona è molto lontana, ma dall’Uefa “è filtrata ieri un’indiscrezione interessante per il Napoli. Tutte le fasi finali del torneo potrebbero essere spostata in un’unica sede, probabilmente in Qatar. In quel caso la rivincita con i catalani non si giocherebbe in Spagna, ma in campo neutro. Gattuso non vuole però distrazioni e da ieri ha messo nel mirino la Coppa Italia, intensificando il lavoro atletico, tecnico e tattico“.

Barcellona-Napoli in Qatar, il problema caldo

A pesare sulla questione Qatar per la finale della Champions League c’è il problema caldo. La sfida tra Barcellona e Napoli è in programma ad agosto, ovvero un mese caldissimo a quelle latitudini. Basta pensare che i mondiali del 2022 che si giocheranno proprio in Qatar, verranno disputati per la priam volta in assoluto nei mesi di novembre-dicembre e non nei consueti mesi di giugno-luglio proprio per via del caldo.