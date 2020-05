Rinnovo Mertens: fissata la data per la firma, il belga pronto a sfida l’Inter

Si concluderà con un firma sul nuovo contratto la vicenda Mertens. Il belga rinnova con la SSCN e firmerà negli studi della Filmauro a Roma.

Dries Mertens è pronto a sfidare l’Inter, la squadra in cui avrebbe dovuto giocare la prossima stagione. I nerazzurri hanno fatto di tutti per assicurarsi la punta del Napoli, ma per stessa ammissione della dirigenza nerazzurra il belga aveva in testa solo il Napoli. Un segnale di affetto forte quello mostrato da Mertens che nonostante le tante difficoltà, alla fine, ha scelto Napoli. Una scelta basata principalmente sulla voglia di restare in maglia azzurra.

Secondo quanto rivela il Corriere dello Sport Mertens firmerà un rinnovo di contratto per altre due stagioni con opzione per il terzo. De Laurentiis è pronto ad accogliere Mertens, il fratello e agente del calciatore, presso la sede di Roma della Filmauro a ridosso del prossimo weekend.

Mertens rinnova: ecco i dettagli

Affinché il Mertens possa finalmente apporre la firma sul nuovo contratto con il Napoli, bisognerà attendere ancora qualche giorno. “Tutto dipenderà dal flusso tra le regioni e soprattutto dal traffico aereo internazionale, considerando che oramai le parti stanno limando gli ultimi aspetti di un contratto sostanzialmente confezionato e condiviso con soddisfazione da tutti. L’obiettivo, insomma, è ufficializzare il rinnovo di Mertens prima della semifinale di ritorno con l’Inter” scrive Corriere dello Sport.