Piero Ausilio voleva Mertens. L’uomo mercato dell’Inter parla del mancato trasferimento del belga.



AUSILIO SU MERTENS

Dries Mertens ha raggiunto l’accordo con il Napoli per il rinnovo. Il talento belga è stato corteggiato fortemente dall’Inter. Antonio Conte voleva l’attaccante del Napoli per schierare una super coppia con Lukaku.

Sul mancato trasferimento di Dries Mertens all’Inter, ai microfoni di Sky sport 24 è intervenuto il DS nerazzurro Piero Ausilio:

“Mertens? Recentemente c’è stato interesse. Era un giocatore in scadenza di contratto, ma non ho mai dubitato che volesse restare al Napoli, non capisco tutto questo clamore”.

L’INTER SU CAVANI

Ausilio a Sky sport oltre che di Mertens, ha parlato anche Cavani, giocatore ancora molto amato dai tifosi napoletani: “Cavani è un nome che stuzzica e non poco. L’Inter e’ sempre molto attenta a questo tipo di operazione, penso a De Vrij, Godin, Asamoah: Cavani e’ un’opportunità’, ma onestamente dire che ci abbiamo pensato seriamente sarebbe una bugia”.

INTER E NAPOLI SU TONALI

L’Inter è piombata su Sandro Tonali. Ausilio segue il talento del Brescia, sul quale vigila anche Aurelio De Laurenntiis : “Tonali ha le qualità per giocare nell’Inter di sicuro, non so se ha quella economica per essere acquistato, ma dal punto di vista tecnico e della personalità ha tutte le carte in regola. Quindi per ora mancano solo quelle del Brescia e di Cellino. Siamo attenti alla linea italiana, pensiamo che possa aiutare nella costruzione di una squadra.