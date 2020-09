Milik: rinnovo mossa della disperazione, altrimenti un anno in panchina

La cessione di Arek Milik non c’è ancora stata il polacco non trova l’accordo con nessuno, il Napoli pensa ad un rinnovo di contratto.

Il calciomercato non è ancora termina ma la vicenda Arek Milik non trova uno sbocco, il Napoli pensa addirittura ad un rinnovo per mandarlo in prestito. Sarebbe un’ultima mossa per tentare il tutto per tutto, lo scrive il Corriere dello Sport:

Arkadiusz Milik se ne sta con il naso all’insù a fiutare il vento: ci sono spiragli che si sono spalancati, arriva una brezzolina da Londra (sponda Tottenham) e poi suggestioni che sembrerebbero surreali, perché conducono al Psg (dove c’è abbondanza di attaccanti: Mbappé, Neymar, Icardi, tanto per fare qualche esempio) e pure nella Madrid dell’Atletico (dove è appena arrivato Luis Suarez e però sussurrano che non si sa bene cosa succederà per Diego Costa). Il Napoli ha preparato un piano-B per Milik, rinnovo annuale con tanto di clausola, per andargli incontro e magari procedere, all’ultimo minuto, anche con un prestito oneroso: altrimenti, se il nulla continuerà a dominare, il polacco se ne starà a guardare Osimhen, Mertens e anche Petagna e si morderà le dita delle due mani.

Milik per il rinnovo con il Napoli chiede un ingaggio di almeno 5 milioni di euro. Gli azzurri dovrebbero tentare questa strada per evitare di perdere il giocatore a parametro zero a fine anno. Ovviamente finita la stagione gli azzurri si ritroverebbero al punto di partenza. In rosa ci sarebbe ancora un calciatore a scadenza di contratto e con la voglia di andare via. Dunque nel caso arrivasse il rinnovo ci dovrà essere anche un prestito, magari con obbligo di riscatto. Tasselli che devono combaciare. Cristiano Giuntoli spera di non arrivare a tanto e riuscire a cedere Milik che ha ancora richieste dall’Everton di Carlo Ancelotti, pronto ad investire tanti soldi sul mercato.