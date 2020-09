I giocatori del Napoli e Gattuso preoccupati per il Covid. La squadra chiama Giuntoli, l’agitazione ha coinvolto tutti.

Gattuso e i giocatori del Napoli preoccupati dei casi Covid che hanno colpito i giocatori del Genoa. L’edizione odierna svela alcuni retroscena sulla squadra azzurra dopo la gara vinta 6-0 contro la squadra di Maran.

“Sono 14 i tesserati positivi al Covid 19 nelle fila del Genoa, nessuno fra i soggetti risultati positivi, di cui non sono state diffuse le generalità è stato fortunatamente ospedalizzato, anche se uno degli ultimi casi lamenterebbe tosse e febbre. Oggi il club ligure continuerà gli accertamenti. Non è escluso, scrive la rosea, che emergano nuovi casi.

Il Ds dei partenopei, Cristiano Giuntoli ieri è stato preso d’assalto dalle telefonate dei calciatori del Napoli, preoccupati per quanto sta accadendo.

A turno i giocatori del Napoli vogliono avere notizie sulle indiscrezioni che si stanno diffondendo. La positività accertata al Covid-19 di 14 tesserati del Genoa, l’avversario della scorsa domenica, ha messo in allarme l’intero ambiente napoletano.

I giocatori hanno manifestato la loro preoccupazione al direttore sportivo che ha provato a rasserenare il gruppo ma l’agitazione ha coinvolto un po’ tutti, Rino Gattuso compreso”.

Il tecnico ha provato a calmare i suoi ragazzi, ma l’agitazione ha colto anche lui. Squadra e staff tecnico sono in ansia. Dopo un nuovo giro di tamponi, il Napoli ha rispreso oggi gli allenamenti in vista della trasferta contro la Juventus.

Ma preoccupano i contatti che ci sono stati con i giocatori del Genoa, soprattutto a fine partita. La quarantena è esclusa, perché non prevista dal protocollo. Dopo l’esito dei tamponi si deciderà cosa fare. Gli esiti si avranno domani“.

La positività dei giocatori del Genoa , ha scosso tutto l’ambiente Napoli, e ha coinvolto anche le loro famiglie. Se qualcuno del Napoli dovesse risultare positivo al Covid, per la società azzurra sarebbe un bel guaio. Ripercussioni si potrebbero avere anche sul campionato, dove la compagine di Gattuso ha cominciato alla grande.