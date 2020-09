Il Genoa ha comunicato che oltre a Perin e Schone sono stati trovati altri 12 positivi al coronavirus che fanno parte del gruppo squadra.

E’ una notizia clamorosa quella comunicata dal Genoa che fa sapere come in squadra ci siano altri 12 positivi al coronavirus. La squadra di Maran domenica ha giocato con il Napoli e la partitata è stata posticipata di 3 ore, dalle 15 alle 18, perché era stato trovato positivo al covid il portiere Mattia Perin. Gli ulteriori accertamenti avevano tenuto fuori dalla squadra anche Lasse Schone. Poi però la partita si è giocata regolarmente perché dai tamponi non c’erano stati altri postivi. Oggi invece si viene a sapere che la situazione è totalmente cambiata. A questo punto sono a rischio anche i calciatori e tutto lo staff del Napoli che è entrato in contatto con quello del Genoa.

Genoa positivi al coronavirus: il comunicato ufficiale

Il Genoa CFC comunica che dopo gli accertamenti odierni il numero di tesserati positivi a Covid19 è salito a 14 tra componenti team e staff. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate.

Il Napoli è in apprensione per quanto accaduto ed il giornalista Carlo Alvino, attraverso il proprio profilo twitter ha scritto: “Tamponi a tappeto in casa Napoli, c’è preoccupazione dopo la gara di ieri col Genoa, si temono contagi. Attesa per le risposte“.

I 14 positivi al coronavirus al Genoa fanno salire alta l’attenzione anche verso i calciatori del Napoli. Nel caso specifico dei liguri non è chiaro se siano tutti calciatori quelli positivi, dato che si parla di gruppo squadra, ma sicuramente c’è tanta preoccupazione. La società azzurra è sempre stata molto attenta ai protocolli anticovid, ma la partita con il Genoa potrebbe far saltare ogni schema. Ora non resta che attendere l’esito dei tamponi.