“Al Napoli servono soldi, il Psg in pole per Koulibaly”

La cessione di Kalidou Koulibaly al centro del mercato del Napoli, il Psg cerca ancora il calciatore ne sono sicuri i tabloid inglesi.

La chiusura del mercato è fissata per il 5 ottobre e fino ad allora il Napoli può ancora vendere Kalidou Koulibaly al Psg. In Inghilterra il dailymail fa sapere che questa possibilità è ancora aperta. Anzi nell’edizione on line viene scritto che le dichiarazioni di Gattuso al termine del match con il Genoa spingono Koulibaly in Francia. Oramai il Psg sembra essere l’unica candidata per prelevare il cartellino del difensore senegalese, dato che il Manchester City ha trovato l’accordo per l’acquisto di Ruben Dias dal Benfica per 65 milioni di sterline. Leonardo la scorsa settimana ha cercato di fare un tentativo per Rudiger del Chelsea, ma il club di Londra non vuole cedere il difensore in prestito.

Psg vuole Koulibaly: le richieste del Napoli

Non sarà facile per il Psg riuscire a comprare il cartellino di Koulibaly, dato che ieri anche Cristiano Giuntoli ha parlato di una possibile permanenza del giocatore. Il direttore sportivo del Napoli ha lasciato una porta aperta, ma ha fatto chiaramente capire che servirà un’offerta convincente se qualcuno vuole prendere il difensore. Gattuso vorrebbe tenerlo si capisce, ma c’è ancora preoccupazione da questo punto di vista.

Il Psg per prendere Koulibaly dovrà offrire al Napoli almeno 70/75 milioni di euro, altrimenti resterà in maglia azzurra. Fino ad ora nessun club ha messo sul piatto questa cifra e più passano i giorni più è possibile che la SSCN decida di togliere il difensore dal mercato. Vendendo Koulibaly il Napoli dovrebbe chiudere in fretta l’accordo con un altro difensore. Con i soldi del senegalese gli azzurri potrebbero prendere anche quel centrocampista che chiede Gattuso. Intanto si procede verso la cessione di Milik che piace a Tottenham ed Everton.