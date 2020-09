Tuttosport: cessione Milik, l’Everton ha deciso quanto investire

Ultime notizie di calciomercato per il Napoli con la cessione di Arek Milik all’Everton, pronto a sborsare 25 milioni di euro per il polacco.

Super lavoro per Cristiano Giuntoli che deve fronteggiare il caso covid e la mediazione coi calciatori ed il calciomercato. La cessione di Arek Milik è l’affare più complicato, l’Everton è ancora intenzionato a prendere il giocatore ma bisogna affrettare i tempi. La situazione è delicata ed il Napoli sta pensando anche alla mossa della disperazione, nel caso tutto dovesse andare male. Secondo Tuttosport la pista che porta alla Premier League è una strada ancora percorribile. In Italia non ci sono chance per il calciatore dato che la Roma non ha più ceduto Dzeko ed altre società non sono interessate. Milik dovrà andare all’estero, oppure potrebbe restare al Napoli a scadenza di contratto.

Soluzione che il club azzurro non vuole evitare. L’Everton potrebbe essere la chiave per la cessione di Milik. Secondo il quotidiano sportivo i Toffees sono pronti a investire 25 milioni di euro per regalare il polacco a Carlo Ancelotti. L’ex tecnico del Napoli ha infilato 3 vittorie consecutive in Premier anche grazie ai nuovi acquisti James Rodriguez e Allan. Milik sarebbe una punta di riserva pronta a giocarsi il posto da titolare, ecco perché il manager degli inglesi spinge per portare all’Everton.