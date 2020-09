Il West Ham vuole Maksimovic. Il club inglese ha presentato un offerta di 25 Milioni. Hysaj nel mirino dello Spartak Mosca ma Gattuso si oppone alla cessione.

Maksimovic al West Ham e Hysaj allo Spartak Mosca, è questo lo scenario che si presenta in casa Napoli in questi ultimi giorni di calciomercato.

IL WEST HAM SU MAKSIMOVIC

Secondo quanto riferito dalla redazione di Sky sport 24, il West Ham dopo aver ricevuto il no della Fiorentina per Milenkovic, si sarebbe fiondato su Maksimovic. Il club di premier avrebbe presentato un offerta da 25 milioni di euro al club azzurro. De Laurentiis, ieri la notizia della guarigione dal covid, starebbe riflettendo.

Maksimovic è in scadenza di contratto, giugno 2021 ndr, il club lavora con il manager Ramadani per il rinnovo. Se il Napoli cedesse Maksimovic al West Ham realizzerebbe l’ennesima plusvalenza.

Gattuso non ha posto veti, la cessione di Maksimovic al West Ham porterebbe alla sicura permanenza di Koulibaly, inoltre il Napoli sarebbe comunque coperto avendo in rosa anche Rrahmani, a questo punto il club potrebbe prendere Sokratis a parametro zero.

SPARTAK MOSCA SU HYSAJ

Se Maksimovic è richiesto dal West Ham, Elseid Hysaj piace allo Spartak Mosca. Il club russo ha presentato un offerta di 7 milioni di Euro per il terzino del Napoli.

Gennaro Gattuso è stato chiaro con il club: “Hysaj non deve partire“. Il tecnico calabrese ritiene Hysaj un tassello importante per il suo gioco e ne ha parlato ripetutamente con Giuntoli e De Laurentiis, come ha spiegato l’esperto di calciomercato Nicolò Schira:

“Lo Spartak Moscow ha offerto 7 milioni di euro a Napoli per Elseid Hysaj, ma il Napoli chiede almeno 10 milioni di euro. Gattuso apprezza il difensore albanese, che potrebbe estendere il suo contatto alla fine dei trasferimenti-finestra. Confermato quello che ho detto 3 giorni fa!”.

Negli ultimi giorni di calciomercato, il Napoli proverà a cedere alcuni giocatori finiti ai margini della rosa di Gattuso come ad esempio Milik, Ounas, Luperto e Machach.