Il Mattino – Koulibaly resta a Napoli, arriva un altro indizio

Kalidou Koulibaly resta a Napoli, lo ha confermato il direttore sportivo Cristiano Giuntoli prima di Napoli-Genoa.

Le vie del calciomercato sono infinite e quindi fino al 5 ottobre tutto può succedere, ma le possibilità che Koulibaly resti al Napoli sono molto alte. Anche Il Mattino fa un focus sulla vicenda e scrive: “iIl ds Giuntoli è stato assai chiaro sul destino del senegalese «Credo rimarrà con noi – ha ribadito – siamo contenti di questo e pensiamo che lo sia anche lui». Non è un bluff, perché è chiaro che nessuno, neppure il Psg, si è avvicinato alle richieste di De Laurentiis. Ovvio, che le vie del mercato sono talmente infinite che fino al 5 ottobre può davvero succedere di tutto, ma si fa fatica a immaginare che il Napoli possa cedere in così poco tempo uno dei suoi top player”. Oltre alle prole di Giuntoli, dunque, c’è anche la volontà del Napoli di non cedere il calciatore a cifre così basse.

Cessioni Napoli: Milik in uscita

Anche ieri sera durante la Domenica Sportiva si è parlato di una cessione di Milik molto vicina. Tottenham ed Everton si contendono il giocatore ma secondo Ciro Venerato gli Spurs vorrebbero prendere Milik per anticipare i tempi, dato che il prossimo anno venderanno Kane al Real Madrid. Ecco quanto scrive Il Mattino sulla cessione di Milik: