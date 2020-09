Zielinski osannato dai quotidiani: verso l’esplosione definitiva

Piotr Zielinski è stato uno dei protagonista della sfida Napoli-Genoa, il polacco ha messo a segno il secondo gol degli azzurri.

L’azione che ha portato al gol di Piotr Zielinski è da lustrarsi gli occhi, anche solo per questo gol vale la pena rivedere il video dei gol del Napoli. Nel 6-0 rifilato alla squadra di Maran, però, c’è tantissimo della classe del polacco. Le pagelle sorridono a Zielinski che brilla sia come centrocampista centrale, sia nei tre di centrocampo e c’è chi parla di possibile esplosione definitiva del polacco che ha sempre dimostrato grandissime qualità, ma unite ad una discontinuità che lo ha penalizzato. Gattuso sta cercando di fare un lavoro mentale anche sul calciatore e spera di poterlo motivare mentalmente, così come ha fatto con Lozano. Anche per il messicano ci sono stati voti altissimi in pagella.

Ecco i voti di Zielinski

Corriere dello Sport 7,5: “Il genio scaltro della bellezza, gli canterebbe Fossati. Fa un gol meraviglioso e gli esteti si riempiono di lui anche con una veronica da «ohhhhh»”.

Tuttosport 7,5: “Contro il Genoa c’è stato un passo ulteriore verso l’esplosione definitiva. Costruisce e completa l’azione del suo splendido gol”.

Il Mattino 6,5: “Inizia con il piglio giusto, gioca un numero elevato di palloni e con Lerager, che in coabitazione con Zappacosta e Pjaca provano a fermarlo, non c’è gara. Qualche buona iniziativa, in progresso rispetto alla non brillante gara di Parma. Ventisei secondi della ripresa per mettere il suo sigillo”.

Gazzetta dello Sport 7: “Impressionante come va ad attaccare gli spazi. Segna un bel gol”.