Il Tottenham cerca un attaccante e punta Arek Milik o Joshua King, Mourinho chiede un giocatore da alternare ad Harry Kane.

I tabloid inglesi scrivono del Tottenham interessato ad un attaccante, si fa il nome di Joshua King ma nel mirino c’è pure Arek Milik. Nelle ultime news di calciomercato di Premier League del Daily Mail viene scritto che che l’attaccante King del Bournemouth piace a Mourinho che sta cercando in ogni modo un attaccante di riserva da far alternare con Kane. Al momento il Tottenham ha una sola punta centrale ed il tecnico portoghese vuole una rosa più ampia. Gli Spur devono affrontare campionato e coppe e quindi non possono permettersi di puntare solo su Kane, ma devono trovare un attaccante che possa far rifiatare l’attaccante della Nazionale inglese.

Per questo il Tottenham spinge per avere un attaccante e ci sta provando per Milik e King. Secondo quanto riferito da Ciro Venerato alla Domenica Sportiva gli Spurs potrebbero fare un ultimo tentativo per il polacco. L’idea è quella di anticipare i tempi dato che a fine anno “il Tottenham potrebbe vendere Kane al Real Madrid e con Milik avrebbe già una punta centrale in casa”. Il Napoli è pronto a cedere il calciatore, come confermato anche da Cristiano Giuntoli.