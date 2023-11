Milan, Pioli: “Possiamo battere il Psg”. Poi cita il Napoli

Stefano Pioli, allenatore del Milan, in conferenza stampa prima della sfida di Champions League contro il Psg citando il Napoli.

Champions – Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della decisiva sfida di Champions League contro il Psg. I rossoneri sono obbligati a vincere per sperare nella qualificazione agli ottavi di finale.

“Sabato abbiamo deluso tutti ed è abbastanza evidente. Dobbiamo fare tutto il contrario e metterlo in campo – ha dichiarato Pioli – La mia è una squadra responsabile e attenta, domani può fare una grande partita e possiamo mettere in difficoltà il Psg. Vogliamo dimostrare di non essere quelli visti sabato”.

Il tecnico rossonero ha poi citato la prestazione contro il Napoli: “Abbiamo pagato troppo in alcuni match dove meritavamo la vittoria. Basti ripensare a Juventus e Napoli. Se giochiamo come al Maradona nel primo tempo possiamo battere anche il Psg“.

Pioli ha concluso: “I tifosi ci hanno sempre sostenuto e se hanno fischiato vuol dire che abbiamo fatto veramente male e io sono il responsabile. Dobbiamo tornare a giocare da Milan“.

La sfida contro i parigini è in programma domani sera a San Siro alle ore 21.00. In palio il passaggio del turno in Champions League.

