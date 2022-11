Milan-Fiorentina: Gazzetta in prima pagina non si parla del rigorone – FOTO

Milan-Fiorentina sulla prima pagina di Gazzetta dello Sport non c’è traccia del rigore non concesso ai viola o del fallo di Rebic su Terracciano.

Gazzetta dello Sport sulla prima pagina di oggi 14.11.2022 decide di non scrivere da nessuna parte la parola rigore, riferito al fallo netto di Tomori su Ikoné. Ma sempre sull’apertura del giornale non c’è minimamente traccia nemmeno del fallo netto di Rebic su Terracciano, che ha portato al gol del 2-1 con cui il Milan ha vinto la partita con la Fiorentina.

Ci hanno parlato di linea editoriale sulla scelta delle aperture, ma chissà se pure l’omissione di due fatti gravissimi faccia parte di queste scelte. Nascondere la testa sotto la sabbia sembra essere il metodo utilizzato da Gazzetta che fa solo un timidissimo riferimento scrivendo: “Autogol al 92′, rabbia Fiorentina“.

Gazzetta prima pagina: che differenza col Napoli

Insomma l’esatto opposto di quanto avvenne dopo Napoli-Empoli, con il quotidiano sportivo subito pronto a mettere in evidenza quello che secondo loro era un rigorino. Il riferimento era al calcio di rigore concesso al Napoli e poi trasformato da Lozano, rigore netto ma che è stato tramutato in rigorino.

Invece sul mega calcio di rigore non concesso alla Fiorentina per fallo di Tomori su Ikoné non c’è nulla da dire in prima pagina di Gazzetta dello Sport. Appare dunque quantomeno una comunicazione distorta, in cui al lettore non si da immediatamente il senso di quanto accaduto, cosa che dovrebbe fare un titolo.