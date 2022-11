Maldini: “Rimonta sul Napoli, ci crediamo”

Paolo Maldini parla a Dazn dopo la vittoria del Milan sulla Fiorentina, il dirigente crede nella rimonta scudetto sul Napoli.

Il Milan vince con la Fiorentina tra le polemiche . L’arbitro Sozza prima non concede un calcio di rigore netto per fallo di Tomori su Ikoné, poi non fischia il fallo di Rebic su Terracciano che concede il gol vittoria ai rossoneri.

Scudetto: le parole di Maldini

Maldini dopo Milan-Fiorentina ai microfoni di Dazn dice: “Vittoria importante, ottenuta magari senza un bel gioco, ma era fondamentale vincere. Per noi un pareggio sarebbe stata una mezza sconfitta. Poi la classifica parla chiaro, il Napoli sta facendo cose straordinarie ed ha grandissimi meriti. Siamo in linea con quanto fatto lo scorso anno, a Cremona siamo stati brutti ma per il resto non si può dire niente. Abbiamo una consapevolezza diversa“.

Poi sulla corsa scudetto col Napoli dice: “Noi crediamo alla rimonta. L’anno scorso prima di vincere il derby con l’Inter eravamo a sette punti dai nerazzurri. Non sarà facile tenere questi ritmi ma noi vogliamo crescere ancora“.

Maldini ha parlato al posto di Stefano Pioli, che ha lasciato lo stadio San Siro in lacrime per un grave problema familiare. Il tecnico è partito subito per Parma.