La frase di Messi a Insigne gela i tifosi: Il pubblico lascia lo stadio

Messi è uscito per infortunio durante Inter Miami-Toronto e ha rivelato a Insigne di avere problemi alla caviglia. I tifosi lasciano lo stadio.

Momento di apprensione durante la partita tra Inter Miami e Toronto, quando al 45′ Leo Messi è stato costretto ad uscire dal campo per infortunio. L’episodio ha gettato nello sconforto i tifosi della squadra americana, molti dei quali hanno preferito lasciare anzitempo lo stadio nonostante il risultato ancora sullo 0-0.

Prima di lasciare il terreno di gioco, l’argentino ha rivelato a Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli, di avere problemi alla caviglia. Un campanello d’allarme che non lascia presagire nulla di buono in vista dei prossimi impegni.

Senza Messi l’Inter Miami ha comunque travolto il Toronto per 4-0, ma è evidente che la preoccupazione maggiore in casa americana riguardi le condizioni fisiche del fuoriclasse argentino. La sua assenza peserebbe non poco sia in campionato che in vista della finale di Coppa, a rischio dopo questo infortunio.

I tifosi sperano non si tratti di nulla di grave, ma le parole di Messi ad Insigne hanno gettato un’ombra sul suo impiego nelle prossime partite. La caviglia fa ancora male e la prudenza in questi casi è d’obbligo. Il rientro dell’argentino non sarà affrettato.