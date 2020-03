Mertens novità sul rinnovo: pronto un biennale, ecco quando firmerà

Il rinnovo di contratto di Dries Mertens aveva sollevato qualche alone di mistero per la mancata firma dopo l’accordo trovato con Aurelio De Laurentiis.

Secondo quanto fa sapere Gazzetta dello Sport il calciatore è ancora fermamente intenzionato a restare a Napoli, anche la SSCN vuole tenerlo. Per il giocatore è pronto un biennale, più opzione per il terzo e si parla anche di un possibile ruolo in società. Aurelio De Laurentiis una quindicina di giorni fa ha rotto gli indugi e dopo un tira e molla durato per mesi, ha deciso di tenere Mertens.

La mano se la sono stretti in quel pranzo sul lungomare di Napoli, un accordo che vale come un contratto firmato. Dries Mertens ed il Napoli continueranno a lavorare insieme, almeno per due o tre anni, poi si vedrà anche perché oramai Napoli è la seconda casa di Ciro.

MERTENS QUANDO FIRMA

Nelle ultime settimane sulla mancata firma del contratto da parte di Mertens era stato sollevato qualche dubbio. Gli stessi tifosi del Napoli non capivano come mai non fosse stato ancora messo tutto nero su bianco. La volontà resta ferma, ma lo sconvolgimento delle cose a causa dell’emergenza sanitaria non ha fatto altro che rallentare, se non annullare praticamente ogni altro aspetto. Così Mertens rinnoverà con il Napoli appena il problema covid 19 sarà scongiurato, o quantomeno avrà allentato la sua presa. Bisognerà attendere per ufficializzare il nuovo contratto, ma di fatto l’accordo è già preso per la gioia di Gennaro Gattuso e dei tifosi del Napoli. Intanto il calciatore continua ad allenarsi nella sua abitazione, così come tutti altri della rosa azzurra. In questo momento di incertezza è fondamentale tenere i muscoli in tensione, per non perdere il tono muscolare. Con la speranza di poter tornare a giocare il prima possibile, anche se per ora non c’è alcuna data.